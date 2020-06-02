Названы новые даты прощального тура группы "Время и Стекло"

Всеукраинский тур группы "Время и Стекло" стартует в сентябре и завершится в декабре.

Украинская группа "Время и Стекло" объявила новые даты концертов в рамках прощального тура "Финальные титры".

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Всеукраинский тур стартует 24 сентября в Житомире и завершится 2 декабря в Харькове, сообщается на странице группы в Instagram.

Концерт "Время и Стекло" в Киеве состоится 30 октября во Дворце "Украина".

Также отмечается, что перенести концерты в Черновцах и Ужгороде организаторам не удалось.

Как сообщал УНИАН, украинские артисты Надя Дорофеева и Леша "Позитив" Завгородний сообщили, что их дуэт Время и Стекло прекратит существование в этом году.

Ожидалось, что прощальный тур группы состоится в мае-сентябре, однако эпидемия коронавируса изменила эти планы.

Ранее "Время и Стекло" выпустили новый трогательный клип и намекнули на распад группы.

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