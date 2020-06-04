Надя Дорофеева сверкнула грудью в полурасстегнутой куртке (фото)
13:27, 04 июня 2020Звезды
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На фото она позирует в откровенном топе и полурасстегнутой ветровке, из-под которой проглядывает ее грудь.
Дорофеева распустила волосы и сделала макияж в естественных тонах / Instagram Надя Дорофеева
Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" порадовала поклонников пикантным фото.
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Снимок артистка разместила в Instagram.
На фото она позирует в откровенном топе и полурасстегнутой ветровке, из-под которой проглядывает ее грудь. Певица также распустила волосы и сделала макияж в естественных тонах.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что группа "Время и Стекло" прекращает свое существование.
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