Надя Дорофеева сверкнула грудью в полурасстегнутой куртке (фото)

На фото она позирует в откровенном топе и полурасстегнутой ветровке, из-под которой проглядывает ее грудь.

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" порадовала поклонников пикантным фото. Читайте также"Вот это да!": стройная Злата Огневич неожиданно снялась в эротической фотосессии Снимок артистка разместила в Instagram. На фото она позирует в откровенном топе и полурасстегнутой ветровке, из-под которой проглядывает ее грудь. Певица также распустила волосы и сделала макияж в естественных тонах. Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что группа "Время и Стекло" прекращает свое существование. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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