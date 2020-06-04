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Надя Дорофеева сверкнула грудью в полурасстегнутой куртке (фото)

13:27, 04 июня 2020
Звезды
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Дорофеева распустила волосы и сделала макияж  в естественных тонах / Instagram Надя Дорофеева

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Снимок артистка разместила в Instagram.

На фото она позирует в откровенном топе и полурасстегнутой ветровке, из-под которой проглядывает ее грудь. Певица также распустила волосы и сделала макияж  в естественных тонах. 

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что группа "Время и Стекло" прекращает свое существование.

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Теги: #певица#Надя Дорофеева