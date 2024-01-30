Певицу часто подозревают в беременности.

33-летней певице Нади Дорофеевой неоднократно приписывали беременность. Однако ни в браке с Владимиром Дантесом, ни с Михаилом Кацуриным пополнения не было.

Однако недавно стало известно, что Додо все же является матерью ребенка. Она вместе с продюсером Евгением Фешаком крестила малыша.

Как рассказал Фешак в интервью Люкс ФМ, они с Надей крестили сына ведущей "Люкс ФМ" Василисы.

Видео дня

"Я был крестным, она была крестной", - признался Фешак.

При этом он добавил, что не знает, какая Надя Дорофеева крестная, потому что в последнее время они очень редко видятся.

"Когда-то был период, когда мы виделись и с Вовой, и с Надей очень много, потом стали видеться меньше. Потом мы жили все вместе в одном селе, потом они уехали из него. Сейчас мы редко видимся", - отметил Фешак.

Напомним, ранее ведьма Мария Тихая заговорила о беременности Нади Дорофеевой. По ее словам, в 2024 году Додо может стать матерью. Она добавила, что этого больше хочет Михаил Кацурин.

Вас также могут заинтересовать новости: