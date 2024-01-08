По словам Тихой, в 2024 году Додо может стать матерью.

Вокруг личной жизни Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина ходит много слухов. Поклонники уже неоднократно подозревали, что они так быстро поженились после новости о своем романе, потому что Додо беременна.

При этом сама певица всячески отрицала эту информацию. Более того, недавно она выпустила песню "Хай пишуть" как ответ всем хейтерам и СМИ, которые распространяют неправдивую о ней информацию.

Но что же на самом деле происходит в отношениях пары и будет ли пополнение в их семье? Об этом рассказала ведьма Мария Тихая в программе "33 вопроса на Люкс ФМ".

Тихой выпала карта "Солнце", обозначающая ребенка. А также ей выпали "Фортуна" и "Иерофант".

"То есть, все возможно (беременности Нади, - УНИАН). Но это будет больше со стороны Миши. Если она будет беременна и будет рожать, то это будет чисто его желание. В каждой паре есть человек, который хочет больше другого. Это нормально", - сказала Тихая.

Отметим, у Нади Дорофеевой пока нет детей, а вот у ее супруга Михаила Кацурина - двое. Дочь и сын у него появились в браке с Дашей Кацуриной, которая после развода с ним закрутила роман с Владимиром Дантесом.

Известно, что Додо ладит с детьми Миши и даже часто проводит с ними время. Дантес также нашел с ними общий язык.

Напомним, Дорофеева страстно поцеловалась с мужем на концерте в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: