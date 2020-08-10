Сексуальная Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной (фото)

В кадре певица позирует полностью обнаженной, лежа на животе и вытянув вперед руку.

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала фанатов очень пикантным фото. Для снимка певица полностью разделась.

Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

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В кадре певица позирует полностью обнаженной, лежа на животе и вытянув вперед руку. При этом бюстгальтер на ней отсутствует, а ягодицы лишь прикрыты сверху джинсовыми шортами. Лежит на траве около бассейна.

"Это я так сильно люблю лето", - подписала она снимок.

"Вова: Надь, хотя бы шорты накинь!", - прокомментировал фото своей коллеги Монатик, намекая на ее мужа Владимира Дантеса.

"Не доползла...", - пошутил продюсер Дорофеевой Потап.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак восхитила сеть фото с отдыха в Греции.

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