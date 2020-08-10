цей матеріал доступний українською

Сексуальная Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной (фото)

09:39, 10 августа 2020
Звезды
639 0
Надя Дорофеева порадовала фанатов очень пикантным фото / Instagram Надя Дорофеева

Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

Instagram Надя Дорофеева

Читайте также41-летняя Лорак не уместила огромную грудь в купальник (фото)

В кадре певица позирует полностью обнаженной, лежа на животе и вытянув вперед руку. При этом бюстгальтер на ней отсутствует, а ягодицы лишь прикрыты сверху джинсовыми шортами. Лежит на траве около бассейна.

"Это я так сильно люблю лето", - подписала она снимок. 

"Вова: Надь, хотя бы шорты накинь!", - прокомментировал фото своей коллеги Монатик, намекая на ее мужа Владимира Дантеса.

"Не доползла...", - пошутил продюсер Дорофеевой Потап.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак восхитила сеть фото с отдыха в Греции.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Надя Дорофеева