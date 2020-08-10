Сексуальная Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной (фото)
09:39, 10 августа 2020Звезды
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В кадре певица позирует полностью обнаженной, лежа на животе и вытянув вперед руку.
Надя Дорофеева порадовала фанатов очень пикантным фото / Instagram Надя Дорофеева
Украинская певица Надя Дорофеева порадовала фанатов очень пикантным фото. Для снимка певица полностью разделась.
Фото девушка опубликовала в своем Instagram.
Instagram Надя Дорофеева
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В кадре певица позирует полностью обнаженной, лежа на животе и вытянув вперед руку. При этом бюстгальтер на ней отсутствует, а ягодицы лишь прикрыты сверху джинсовыми шортами. Лежит на траве около бассейна.
"Это я так сильно люблю лето", - подписала она снимок.
"Вова: Надь, хотя бы шорты накинь!", - прокомментировал фото своей коллеги Монатик, намекая на ее мужа Владимира Дантеса.
"Не доползла...", - пошутил продюсер Дорофеевой Потап.
Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак восхитила сеть фото с отдыха в Греции.
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