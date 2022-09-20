Дорофеева умилила подписчиков детскими фото / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева после полномасштабного вторжения РФ начала украинизировать свое творчество. Так, осенью этого года она выпустила первый украиноязычный альбом. Он получил название "Сенси". Обложкой к альбому стала детская забавная фотография знаменитости. 

Сейчас в своем Instagram-блоге Надя выложила больше детских забавных фото. На них она то позирует, то специально кривляется в кадр. Поклонников эти снимки очень умилили. 

В подборку попали разные снимки: от самого маленького возраста до того времени, когда будущая звезда ходила в школу. 

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"Спасибо всем, кто слушает и поддерживает мой альбом!" - написала знаменитость в комментарии к публикации. 

"Божеее, какая милая на всех фотках", "Ты с детства милая была! А в альбоме нет самой любимой, потому что все нравятся", "Тебе так идет глубина", "Вау! Надя такая милая в детстве", - написали фанаты под публикацией Дорофеевой в Instagram.

Детские фото Нади Дорофеевой / фото instagram.com/nadyadorofeeva/
Детские фото Нади Дорофеевой / фото instagram.com/nadyadorofeeva/
Детские фото Нади Дорофеевой / фото instagram.com/nadyadorofeeva/
Детские фото Нади Дорофеевой / фото instagram.com/nadyadorofeeva/
Детские фото Нади Дорофеевой / фото instagram.com/nadyadorofeeva/
Детские фото Нади Дорофеевой / фото instagram.com/nadyadorofeeva/
Детские фото Нади Дорофеевой / фото instagram.com/nadyadorofeeva/

Напомним, бойфренд Дорофеевой Кацурин поделился "хоум видео".

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