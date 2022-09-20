Именно архивные снимки, на которых исполнительница еще ребенок, стали иллюстрациями к новому альбому.

Украинская певица Надя Дорофеева после полномасштабного вторжения РФ начала украинизировать свое творчество. Так, осенью этого года она выпустила первый украиноязычный альбом. Он получил название "Сенси". Обложкой к альбому стала детская забавная фотография знаменитости.

Сейчас в своем Instagram-блоге Надя выложила больше детских забавных фото. На них она то позирует, то специально кривляется в кадр. Поклонников эти снимки очень умилили.

В подборку попали разные снимки: от самого маленького возраста до того времени, когда будущая звезда ходила в школу.

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"Спасибо всем, кто слушает и поддерживает мой альбом!" - написала знаменитость в комментарии к публикации.

"Божеее, какая милая на всех фотках", "Ты с детства милая была! А в альбоме нет самой любимой, потому что все нравятся", "Тебе так идет глубина", "Вау! Надя такая милая в детстве", - написали фанаты под публикацией Дорофеевой в Instagram.

Напомним, бойфренд Дорофеевой Кацурин поделился "хоум видео".

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