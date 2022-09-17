16 сентября украинская певица Надя Дорофеева выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси". Ее бойфренд Михаил Кацурин в своем Instagram-блоге показал, как происходила запись песен. Видно, что пела Надежда дома, там у нее есть соответствующее оборудование.
В своих stories Кацурин показал несколько видео, на которых певица записывала песни "Охололо", "Думи" и кавер на хит Кузьмы Скрябина "Люди как корабли".
На одном из кадров Надя позирует прямо в спальне. Одета она в худи, ноги обнажены. На лице певицы нет макияжа, а волосы собраны в небрежный домашний пучок.
"Вот вам немного "хоум видео" из записей альбома", - написал ресторатор Михаил Кацурин.
Далее он опубликовал кадры, где Дорофеева записывается в шкафу.
"Что вы знаете о звукозаписи в шкафу?", - написал Кацурин.
Также Кацурин опубликовал размытое фото Нади в топе и написал: "Другое хоум-видео показывать не буду, без обид".
Напомним, Дорофеева умилила видео с детьми своего бойфренда Миши Кацурина.