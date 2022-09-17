Мужчина опубликовал кадры, как его возлюбленная записывает дома альбом.

16 сентября украинская певица Надя Дорофеева выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси". Ее бойфренд Михаил Кацурин в своем Instagram-блоге показал, как происходила запись песен. Видно, что пела Надежда дома, там у нее есть соответствующее оборудование.

В своих stories Кацурин показал несколько видео, на которых певица записывала песни "Охололо", "Думи" и кавер на хит Кузьмы Скрябина "Люди как корабли".

Видео дня

На одном из кадров Надя позирует прямо в спальне. Одета она в худи, ноги обнажены. На лице певицы нет макияжа, а волосы собраны в небрежный домашний пучок.

"Вот вам немного "хоум видео" из записей альбома", - написал ресторатор Михаил Кацурин.

Далее он опубликовал кадры, где Дорофеева записывается в шкафу.

"Что вы знаете о звукозаписи в шкафу?", - написал Кацурин.

Также Кацурин опубликовал размытое фото Нади в топе и написал: "Другое хоум-видео показывать не буду, без обид".

Напомним, Дорофеева умилила видео с детьми своего бойфренда Миши Кацурина.

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