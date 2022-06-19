Так певица почтила память родителя в день отца, который отмечается 19 июня.

Исполнительница Надя Дорофеева, которая уже больше года является сольной исполнительницей, опубликовала у себя в Instagram-блоге снимок с покойным папой. Речь идет об отчиме Алексее, с которым начала жить мама Дорофеевой, когда девочке было три года. Пост певица решила сделать по случаю дня отца, который в Украине отмечают в воскресенье, 19 июня.

"У меня было два папы и я этим всегда очень гордилась! Обоих пап люблю и обоим благодарна, но этот пост о папе Лёше, которого уже нет рядом со мной… Не будучи моим родным отцом, он часами ждал меня под музыкальной школой, возил меня на вокальные конкурсы, записывал концерты разных артистов, чтобы я могла потом пересматривать их и учиться петь и выступать. Он научил меня позировать, потому что любил фотографировать меня. Он показал мне огромное количество классных украинских песен, одной из наших с ним любимых была "Росте черешня в мами на городі" Анатолия Горчинского… Папа, я всё помню и ценю", - трогательно вспомнила знаменитость.

В одном из своих архивных интервью Дорофеева рассказала, что со своим биологическим папой Вовой она общалась регулярно, так что никогда не чувствовала себя обделенной вниманием и хвасталась в школе, что у нее два папы.

Напомним, в день отца 2022 УНИАН рассказал о пяти звездных мужчинах, которые блестяще справляются со своей ролью в воспитании детей. Среди них певец Виктор Павлик, юморист Евгений Кошевой, телеведущий Юрий Горбунов и другие.

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