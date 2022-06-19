Быть отцом - очень ответственная задача, с которой справляется далеко не каждый. В нашей статье мы расскажем о пяти звездных мужчинах, которые блестяще справляются со своей ролью в воспитании детей.
Виктор Павлик
Павлик - многодетный отец. У него есть 38-летний сын Александр, 35-летняя дочь Кристина. От брака с Ларисой Созаевой был сын Павел. Из-за тяжелой болезни парень умер летом 2020 года.
В 2021 году молодая жена Виктора родила сына, которого назвали Мишей. На днях Мише исполнился годик. В честь этого Виктор Франкович показал теплый снимок со своим младшим наследником.
Юрий Горбунов
Вместе с телеведущей Екатериной Осадчей Юрий воспитывает двоих сыновей - старшего Ивана и младшего Данила.
Григорий Решетник
Телеведущий - примерный семьянин. Многодетный отец воспитывает старшего сына Ивана, среднего Дмитрия и младшего Александра.
Евгений Кошевой
Известный комик - папа двоих дочерей.
В женском коллективе ему приходится непросто, однако со своей ролью актер и юморист справляется отлично.
Тарас Тополя
Фронтмен группы "Антитела" - многодетный отец. Вместе с супругой Алешей они воспитывают сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию. Тарас остается заботливым и любящим отцом, даже находясь на фронте, где он защищает свою страну.
Напомним, Надя Дорофеева покрутилась перед камерой в летнем сарафане и блеснула идеальной фигурой.
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