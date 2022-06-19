19 июня в Украине отмечают день отца.

Быть отцом - очень ответственная задача, с которой справляется далеко не каждый. В нашей статье мы расскажем о пяти звездных мужчинах, которые блестяще справляются со своей ролью в воспитании детей.

Виктор Павлик

Павлик - многодетный отец. У него есть 38-летний сын Александр, 35-летняя дочь Кристина. От брака с Ларисой Созаевой был сын Павел. Из-за тяжелой болезни парень умер летом 2020 года.

В 2021 году молодая жена Виктора родила сына, которого назвали Мишей. На днях Мише исполнился годик. В честь этого Виктор Франкович показал теплый снимок со своим младшим наследником.

Юрий Горбунов

Вместе с телеведущей Екатериной Осадчей Юрий воспитывает двоих сыновей - старшего Ивана и младшего Данила.

Григорий Решетник

Телеведущий - примерный семьянин. Многодетный отец воспитывает старшего сына Ивана, среднего Дмитрия и младшего Александра.

Евгений Кошевой

Известный комик - папа двоих дочерей.

В женском коллективе ему приходится непросто, однако со своей ролью актер и юморист справляется отлично.

Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитела" - многодетный отец. Вместе с супругой Алешей они воспитывают сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию. Тарас остается заботливым и любящим отцом, даже находясь на фронте, где он защищает свою страну.

Напомним, Надя Дорофеева покрутилась перед камерой в летнем сарафане и блеснула идеальной фигурой.

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