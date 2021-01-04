Певица отдыхает вместе со своим мужем Дантесом.

Украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились в отпуск на Бали.

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В Instagram они часто выкладывают новые фотографии, на которых радуются отдыху как дети. На последнем снимке влюбленные позировали на пляже.

Надя была одета в желтый раздельный купальник, поверх которого накинула рубашку. А Дантес предстал в черной рубашке и дополнил образ очками.

"Счастливые такие", "Какие же вы классные", "Солнышки", - написали фанаты.

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Автор: УНИАН