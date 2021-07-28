Певица показала бюст в откровенном купальнике и еще больше спровоцировала слухи о пластической операции.

Скандальная певица Ани Лорак показала, как отдыхает в Турции. Новыми снимками своей фигуры артистка сильно озадачила фанатов. Многие заметили, что у опальной звезды резко выросла грудь, из-за чего возникли вопросы о пластической операции.

На новых фото Ани Лорак позирует в откровенном купальнике белоснежного цвета. Певица не стесняется своих форм и будто специально демонстрирует фигуру на камеру, выставляя практически все части тела напоказ.

По мнению комментаторов, Лорак сделала операцию по увеличению груди. Именно поэтому ее бюст якобы так резко вырос и стал выглядеть весьма привлекательно. Стальной пресс, загорелая кожа и впечатляющее декольте - певица раззадорила фанатов своим телом.

"Шарики надула", "резко у вас грудь подскочила", "удачная пластика", "даже шрама не видно", "фигурка зачет", - пишут пользователи сети под "горячими" фото Ани Лорак.

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Автор: Иван Бойко