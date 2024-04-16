Он пока не комментирует критику в свой адрес.

После прошлогоднего скандала вокруг шоумена Владимира Остапчука и его оценки девушек 10/10, в подобную ситуацию попал украинский блогер и рекламный агент блогеров Иван Казаркин.

Недавно парень, который часто снимает комедийные видео и публикует их в сеть, сделал позорную оценку девушек и отметил, что парням стоит быть финансово грамотными и находить "правильных" избранниц.

"Девушку надо выбирать 7/10. Тогда она будет сама бегать за тобой. Она сама за тебя сделает в постели, она точно умеет готовить, потому что надо как-то перекрывать свои минусы. Ей не надо давать деньги, она 100% сама работает. А с хорошими много проблем! Им это цветы дари и плати за них везде. Надо быть финансово грамотными", - сказал Казаркин у себя в TikTok.

Реакция подписчиков

Такие слова вызвали волну возмущения среди подписчиков блогера. Они начали активно писать ему критику под видео.

"Фу, какую гадость я только что услышала"

"Ты упал в моих глазах"

"А что ты можешь предложить? Потому что мужчинам себя тоже стоит критически оценивать"

"Какое убогое мышление. А потом говорят, что девушки ведутся только на деньги".

Сам Казаркин пока не комментировал хейт в свой адрес.

Скандал 10/10 с Владимиром Остапчуком

В 2023 году шоумен Владимир Остапчук обсуждал в своем шоу "Мекнув - питайте" женскую красоту и эпиляцию. Гостями были певец Позитив и ведущий Богдан Буше. Остапчук спросил, как бы ребята реагировали на девушку, которая "10 из 10, но не бреет ноги". Они заявили, что им это "не ок", ведь любят, когда девушка побрита везде. Такими ответами они вызвали возмущение общества.

Тогда слова мужчин публично захейтили и представители шоу-бизнеса, например Вова Дантес, Мария Ефросинина, Alyona Alyona, Оля Полякова и Наталка Денисенко.

Напомним, ранее блогер Анна Тринчер попала в скандал.

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