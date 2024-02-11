Тринчер "слизала" идею Шаманской.

Певица и блогер Анна Тринчер после развода с супругом Александром Волошиным решила создать проект "Неидеальная я", в рамках которого будет общаться с девушками и помогать им пережить расставание с любимыми.

Однако не успела Тринчер записать первый подкаст, как попала в скандал. Блогерша Алина Шаманская, которая является автором подскаста "Розлючена", обвинила девушку в плагиате.

Во-первых, у девушек похож дизайн студии, в котором они создают программы. Во-вторых, надпись проекта подсвечивается одним и тем же цветом. В-третьих, на фоне заметно книжный шкаф и у Алины, и у Ани.

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"На самом деле, действительно не планировала давать никаких комментариев, а просто продолжать качественно выполнять свое любимое дело. Меньше всего в такой трудный для страны период хочется устраивать срачи и разборки. Дам только один комментарий: я поздравляю Аню и ее креативную команду с запуском своего подкаста", – прокомментировала ситуацию Шаманская.

Однако поклонники Шаманской были более красноречивы. Они написали, что Тринчер "слизала" не только идею, но и попыталась создать такую же атмосферу во время интервью.

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась, свободно ли ее сердце после развода.

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