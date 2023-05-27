Актриса рассказала, что она очень испугалась.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала, что на нее напали. Агрессивные мужчины пытались "вытащить" ее из машины.

В Stories своего Instagram Кошмал показала, как она приходит в себя после ужасного инцидента. Актриса занимается йогой и пытается отпустить негативные эмоции.

"Вчера поздно вечером по дороге домой на мою машину напали двое агрессивных и неадекватных мужчин. Кричали, пытались выбить стекло и достать меня из машины, один из них перекрыл мне своим внедорожником дорогу, чтобы я не смогла проехать", - рассказала Кошмал.

К счастью, актрисе удалось спастись. Она смогла уехать. Это произошло благодаря тому, что рядом появились люди. Нападавших напугало то, что их преступление увидят свидетели.

"Сказать, что я испугалась - ничего не сказать. Я все же проехала, потому что появились свидетели. Но долго не могла прийти в себя", - призналась звезда "Сватов".

Актриса отметила, что хочет оставить все свои проблемы на ковре, на котором она занимается йогой. Обратилась ли она в полицию - неизвестно.

Анна Кошмал и "Сваты" - что известно

Украинская актриса, которая родилась и живет в Киеве, стала известной благодаря роли Женьки в сериале "Сваты". После начала полномасштабной войны, которую более года назад развязала Россия, Кошмал осудила путинскую агрессию.

В отличие от других актеров из сериала, таких как предательница Татьяна Кравченко, перешедшая на сторону врага, Кошмал выступает против войны. Известно, что российскую агрессию также поддерживает еще одна звезда "Сватов" - актриса Олеся Железняк.

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