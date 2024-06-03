Девушка теперь должна делать прививки.

Актриса известного сериала "Сплетница" и солистка группы "The Pretty Reckless" Тейлор Момсен рассказала о неприятном инциденте на сцене.

Оказалось, что во время выступления в Испании на нее напала летучая мышь. Животное крепко вцепилось в ногу девушки, напугав ее и зрителей в зале.

Интересно, что сама Тейлор не заметила этого сразу и только после того, как допела композицию, позвала на помощь организаторов концерта.

"Итак, рок-н-рольный момент... В Севилье во время "Witches Burn" на меня напала летучая мышь. В тот момент, когда я выступала и даже не догадывалась, пока толпа не продолжала кричать и указывать на опасность. Летучая мышь была милой, но, да, она меня укусила. Поэтому нужны прививки от бешенства в течение следующих двух недель", - написала Тейлор у себя в Instagram.

Также она поблагодарила всех врачей, которые оказали первую помощь и опубликовала фото из-за кулис. Там была приклеена бумажка с летучей мышью, которую зачеркнули.

"Окей. Поэтому у AC/DC лучшая команда. Люблю вас, друзья!" - шутя, отметила девушка.

Напомним, ранее с украинским певцом Артемом Пивоваровым произошел несчастный случай на концерте.

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