Звезды почтили память погибшего.

Известная украинская певица Надя Дорофеева и ведущая Ольга Фреймут отреагировали на трагическую гибель победителя шоу "Танцуют все", хореографа Владимира Ракова, сердце которого перестало биться 6 января. Знаменитости вспомнили общение с танцовщиком и почтили его память.

Как известно, звезда шестого сезона талант-шоу в начале полномасштабного вторжения стал на защиту страны. Тогда же он и удалил свои соцсети, поэтому о нем было мало что известно. Война забрала жизнь 31-летнего Владимира на фронте, об этом сообщила участница проекта "Танцуют все" Елена Головань.

На трагическую новость отреагировала Дорофеева. Она назвала Ракова талантливым танцовщиком и поделилась, что когда-то даже мечтала сотрудничать с ним. Певица призналась, что сейчас ей сложно осознать, что артиста не стало.

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"Сегодня я не напишу ничего хорошего здесь. И только что увидела, что при выполнении боевого задания погиб Владимир Раков. Невероятно талантливый человек, мощнейший танцовщик и артист. Когда-то я мечтала, чтобы он танцевал у меня в балете... Мне так плохо. Он такой молодой. Господи, ну почему?" - написала Надежда в Telegram.

Еще одной, кто прокомментировал гибель танцовщика, была Фреймут. Она опубликовала пост в Instagram, в котором отметила, что оставалась на связи с уже покойным. Телезвезда выразила павшему в бою герою благодарность за то, что он отдал свою жизнь за Украину.

"Я так любила тебя. Мы всегда передавали друг другу приветы, конечно, через Елену Головань, я подписала тебе книгу. Ты танцевал - а я поражалась твоим танцам. Таких никогда не было на этой земле, иногда я подозревала тебя в том, что ты Божественный. Мы должны были быть парой на Танцах со звездами... Вова, ты эстет. Ангел. Легенда. Герой. Ты отдал жизнь за свободу Украины. Спасибо. Каждый вечер, твое имя будет в моих молитвах. Вова, я не верю", - поделилась Ольга.

Напомним, ранее на фронте трагически погиб редактор шоу "МастерШеф". Антон Вовк погиб в бою во время выполнения задания на передовой.

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