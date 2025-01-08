На войне погиб победитель известного украинского талант-шоу

Сегодня стало известно о том, что в боях за Украину погиб победитель 6 сезона популярного украинского шоу "Танцуют все" Владимир Раков. Его жизнь оборвалась 6 января 2025 года.
Об этом сообщила участница проекта "Танцуют все" Елена Головань. На своей странице в Instagram она написала:
"Вечная память герою Ракову Владимиру Николаевичу. 24.11.1994-06.01.2025. Этот мир оставляют самые лучшие".
На каком именно направлении находился Раков и при каких обстоятельствах погиб пока не сообщается. Также неизвестно, когда состоится прощание с военным, который танцпол сменил на оружие и поле боя.
Известно лишь то, что после начала полномасштабного российского вторжения Раков удалил свои соцсети.
Реакция украинцев:
- "Я отказываюсь, не хочу в это верить. Вова был легендой, я так любила его. Вечная память герою"
- "Вову нельзя описать, он такой один, когда он заходил, энергетика всегда менялась. Самый талантливый, самый добрый. Вечная память герою! Навсегда с нами"
- "Боже, какой ужас"
Напомним, ранее на фронте трагически погиб редактор шоу "МастерШеф".