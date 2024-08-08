На фронте погиб военный, снявшийся в клипе известной украинской певицы

Украинская певица Наталка Карпа сообщила о трагическом событии - на фронте погиб военный, который снимался в ее клипе на песню "Женщина, что тебя ждет".
Артистка рассказала, что мужчина во время выполнения боевого задания получил ранение, несовместимое с жизнью. В результате он скончался.
Также Карпа добавила, что военный очень любил свою страну, у него была вся жизнь впереди, однако Россия отняла у него возможность жить, радоваться и создать семью.
"Михаил снимался в моем клипе "Женщина, что тебя ждет". Сколько всего рассказывал, как защищал свою землю, как он любил свою страну... Плачу... Сердце на куски... Господи, ему жить, создавать семью, рожать детей, любить..." – поделилась эмоциями Наталка Карпа.
Женщина отметила, что до сих пор не может поверить в том, что Михаила Потапова больше нет.
Напомним, участник "Лиги смеха" едва не погиб на фронте. Он получил тяжелое ранение, после чего ему сделали трепанацию черепа. Сейчас он проходит реабилитацию.