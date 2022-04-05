Поклонники Писаренко обвинили его в желании усидеть на двух стульях.

Известный актер юмористического жанра Сергей Писаренко, который жил и работал на две страны - Украина и Россия, недавно показал фотографию своего обстрелянного оккупантами дома под Киевом.

Поклонники обратили внимание на подпись к снимку, которую оставил актер: "Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллин. И все время думал: А может зря? Наш посёлок в стороне. Может пронесёт. Не пронесло. Один бой изменил наш посёлок и наш дом".

Так, пользователи сети обвинили Писаренко в желании усидеть на двух стульях одновременно. Они начали оставлять под постом комментарии со справедливым вопросом, почему Сергей не сказал, что именно Россия напала на Украину и пытается уничтожить нашу страну.

Также были и другие комментарии, в которых украинцы призывали Писаренко покинуть нашу страну, если он не имеет четкой позиции на счет войны.

Впрочем, такие комментарии пришлись не по душе Сергею, поэтому он удалил этот пост.

Напомним, ранее Сергей Писаренко показал, как выглядит его дом под Киевом после обстрела.

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