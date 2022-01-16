Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем инста-блоге фотографию со своим супругом, продюсером и рэпером Потапом.
В кадре Настя позирует в черных свободных штанах и кроп-топе с анималистическим принтом. А вот Потап предстал в синей футболке и светлых шортах со звездами. Интересно, что на фото рэпер был с бородой.
Вероятно, во время отпуска он решил не бриться, чтобы сэкономить время для более приятных вещей.
Читайте также"Я вам не скажу": Оля Полякова укатила за границу к загадочному мужчине"Но зачем они бороды такие отращивают?", "У меня такое впечатление , что Потапу уже лет 50", "Как всегда красивые", "На деда похож, пусть бороду сбреет", "Счастье прямо в них светится. Удачи, любви, красоты и счастья", - пишут поклонники.
Напомним, ранее Настю Каменских внезапно раскритиковали за пляжные фото.