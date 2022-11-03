Лидер группы "Аквариум", который теперь живет в Великобритании, давно поддерживает Украину. Он прокомментировал поведение Аллы Пугачевой и ее реакцию на признание Галкина "иноагентом".

Известный певец Борис Гребенщиков, который давно поддерживает Украину и выступил против войны, часто в своих заявлениях напоминает о ненависти к путинской России. Артист не раз подчеркивал, что не намерен туда возвращаться, пока у власти находится Путин.

Недавно он дал интервью изданию Bild, в котором высказался об Алле Пугачевой. Гребенщиков отметил, что уважает Примадонну за ее позицию и за поддержку Максима Галкина. Вот что он сказал:

"Алла - молодец. Мое уважение всегда к ней было огромным. Оно просто зашкаливает".

Что Борис Гребенщиков говорит об Украине

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Гребенщиков сделал пост, в котором написал: "Эта война - безумие и позор России. Аквариум".

Позднее в одном из своих интервью российский музыкант также отметил, что не верит никаким СМИ РФ, потому что все врут. А недавно Борис Гребенщиков спел вместе с украинским музыкантом Сергеем Бабкиным.

Напомним, Пугачева с глубоким декольте "засветилась" на концерте поддержавшего Украину Гребенщикова.

Вас также могут заинтересовать новости: