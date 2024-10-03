Звезда 'Квартала 95' Юрий Ткач рассказал о проблемах в браке: 'Дошли практически до дна'

Они с супругой переживают кризис.

Юрий Ткач, известный комик, шоумен и звезда проекта "Квартал 95", впервые приоткрыл завесу личной жизни, раскрыв, что у него были проблемы в отношениях с супругой Викторией.

В откровенном интервью в программе "ЖВЛ представляє" Ткач признался, что их брак едва не распался из-за серьезного кризиса.

Юморист отметил, что их союз был на грани разрушения. За десятилетие совместной жизни в отношениях накопилось множество нерешенных вопросов, недовольства и обид, которые супруги пытались подавить, чтобы избежать конфликтов. Но когда эти чувства начали проявляться наружу, напряжение в паре стало ощутимым.

Юрий уверен, что их брак удалось спасти благодаря обоюдному стремлению сохранить отношения.

"У каждой семьи есть свои моменты, свои кризисы в жизни, через один из таких мы… Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло! Накопились вопросы, проблемы, умалчивания проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее. Все для этого сгодится", — поделился Ткач.

Кроме того, артист признался, что в будущем планирует обвенчаться с женой. Однако супруги не торопятся с этим шагом и верят, что судьба сама укажет им подходящий момент для такого важного события.

Напомним, ранее звезда "Реальной мистики" сообщила о новых отношениях после двух разводов.

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