Девушка ответила, когда потеряла связь с родным человеком.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая известна по сериалам "Папик" и "Успеть до 30", рассказала о сложных отношениях со своей мамой.

По словам девушки, у них "не самое лучшее общение с близким человеком". Раньше они были подругами, однако сейчас все изменилось.

"Я именно маму, как подругу, потеряла еще после первого брака. Разошлись дороги. Мы очень редко общаемся, натянутые отношения. Я уже привыкла к этому, поэтому даже нет какой-то основной причины. Просто привыкла так жить и все. Мы общаемся, но просто нет такого, что каждый день или каждую неделю разговариваем", - сказала Петрожицкая в интервью журналистке Алине Доротюк.

Актриса добавила, что на отношения с мамой повлияла смерть отца. Тогда женщина тяжело переживала потерю любимого мужчины, поэтому Дарье пришлось взять на себя ответственность за семью. Она отметила, что слышала от мамы разные фразы, которые ее пугали.

"У меня мама вообще сама по себе такая немножко эксцентричная женщина. От нее могли звучать фразы: "Пойду, утоплюсь", или что-то такое. Когда не стало папы, я просто максимально быстро выросла. Мой тогда страх был, что если не будет мамы, то у нас вообще никого не будет. А мы еще подростки с сестрой и куда нас могут отдать".

К слову, сейчас мама Дарьи живет в Чернигове вместе с новым избранником. Сама же актриса редко ездит в гости, а женщина не приезжает к ней в Киев.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала, как поддерживает отношения с любимым Алексеем на расстоянии.

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