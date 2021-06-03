Римма Зюбина пожаловалась на запах краски в вагоне поезда.

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина опубликовала в Facebook гневный пост.

Артистка пожаловалась на запах краски в вагоне поезда Укрзализныци.

"Поезд номер 13. Краской пахнет на весь вагон. Ехать с 17.11 до 8.40 и дышать этими ароматами? Мы для вас люди, или кто?" - написала Римма.

Стоит отметить, что это не первая жалоба от известных людей на Укрзализныцю. Ранее в вагоне поезда обокрали популярную блогершу и певицу Анну Тринчер.

"Нас обокрали в поезде. На тот момент, когда произошла кража, мы спали в своем купе, на замке, который открыли с внешней стороны. Спасибо огромное хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных сотрудников, проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, те воруют деньги", - говорила Тринчер.

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Автор: Диана Могилевич