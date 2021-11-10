Влад Росс считает, что мужем Златы Огневич может стать только мультимиллионер.

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что певица и главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич достаточно независимая и сексуальная женщина. По его словам, для нее важно быть узнаваемой и популярной.

Влад Росс уверен, что не каждый мужчина сможет стать ее избранником. И вряд ли кто-то из участников шоу сможет завоевать сердце Златы.

"Венера в соединении с Солнцем в Козероге, а также Меркурий в Козероге указывают на то, что избранником этой женщины может стать только мультимиллионер. Потому вряд ли спутником всей ее жизни станет человек, участвующий в конкурсе и шоу. Потому за победителя проекта замуж Злата Огневич не выйдет", – сказал Росс в комментарии "Главреду".

Читайте такжеPeople назвал самого сексуального мужчину года (фото)Также он добавил, что Злата достаточно сексуальная и независимая. В силу своего темперамента она не может находиться в отношениях с одним человеком больше двух лет. Также, по мнению астролога, Огневич любит доминировать, а такое положение дел устроит не каждого мужчину.

"У Златы Огневич и Марс, и Плутон в Скорпионе. Она будет причинять много боли своим мужчинам и разбивать их сердца. Она очень сексуальна и очаровательна, но с одним и тем же мужчиной ей сложно оставаться дольше двух лет. По своей сути она очень независима и мало кому позволит руководить собой, а, тем более, помыкать. Она очень свободолюбива, истинная холостячка", – добавил астролог.

Как сообщал УНИАН, ранее раздетая Злата Огневич назвала признаки идеального мужчины.

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Автор: Диана Могилевич