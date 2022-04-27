Они стали не только отважными военными, а еще и главными "крашами".

Алексей Арестович больше не единственный "краш" украинок. Многие военные могут конкурировать с ним. УНИАН собрал главных секс-символов передовой.

Артур Тураев

Ему 27 лет. Несмотря на модельную внешность, до полномасштабного вторжения РФ в Украину красавец уже был профессиональным военным.

Ранее он участвовал в АТО, а сейчас в горячих точках обороняет свою страну. Он стал известным благодаря видео в TikTok, где уже успел поразить украинок и своим владением оружием, и игрой на фортепиано.

Однако Артур Тураев уже давно не холостяк, поэтому, как говорится, смотрим, но руками не трогаем.

Евгений Иващенко

Еще одна мечта украинских девушек. До войны Евгений был фитнес-тренером, поэтому ошеломил поклонниц не только своим взглядом, а еще и спортивным телосложением. Сердце мужчины свободно. В своих соцсетях он неоднократно шутил о том, что после войны хотел бы жениться.

Макс Барских

Певец еще до того, как вступил в ряды ВСУ, имел много поклонниц. Впрочем, после публикаций Макса в Instagram, где он в военной форме, количество фанаток лишь увеличилось.

Под каждым постом музыканта ему оставляют комплименты.

Валерий Маркус

Писатель, который обороняет нашу страну еще с 2014 года, получил звание главного "краша" не просто так - помогло сочетание его модельной внешности и ума.

Отметим, Маркус также ведет активную информационную войну с россиянами и насмехается над оккупантами.

Напомним, ранее было определено главного секс-символа украинской армии. Этот защитник Украины не на шутку запал в душу женщинам.

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