Украинская певица Ирина Федишин вместе с детьми и мужем уехала в Барселону, откуда показала яркие семейные кадры.
Поклонники негативно отреагировали на их счастье, уточнив, как ее супруг смог выехать за границу во время войны.
В комментариях под фото юзеры пишут:
- "Как ваш супруг пересек границу?"
- "Купить разрешение на выезд - не причина этим гордиться. Твой муж ничем не лучше других. Почему он должен жить? Почему другие гниют в гробах или разбросаны по полю? Почему у твоих детей целый отец?"
- "В Израиле границы не закрыли, но вернулись те мужчины, которые давно там не живут, воюют. Нет догадок почему?"
Федишин не стала молчать. Она резко ответила на весь хейт в сети. Певица сказала, что ее муж пересек границу законно. По ее словам, в Барселоне они собирали деньги на помощь ВСУ.
"Здесь несколько пользователей пишут глупости. Вы в своем уме? Что так все перекручиваете? Выехали официально, чтобы заработать средства для ВСУ. Заработали и купили из этой поездки 100 дронов и не только. Потому что сейчас даже на один дрон собрать сложно, в том числе и за границей. Поезжайте и попробуйте. Кто вам мешает? И официальное разрешение у Виталия есть, выехал с разрешения Министерства и никто не прячется. Уже не раз выезжал и постоянно возвращается. И на этот раз вернулся и уже в Украине. Успокойтесь", - высказалась артистка.
Напомним, ранее Ирина Федишин побывала на позициях ВСУ вблизи Бахмута.