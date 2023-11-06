Она защитила супруга от нападок хейтеров.

Украинская певица Ирина Федишин вместе с детьми и мужем уехала в Барселону, откуда показала яркие семейные кадры.

Поклонники негативно отреагировали на их счастье, уточнив, как ее супруг смог выехать за границу во время войны.

В комментариях под фото юзеры пишут:

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"Как ваш супруг пересек границу?"

"Купить разрешение на выезд - не причина этим гордиться. Твой муж ничем не лучше других. Почему он должен жить? Почему другие гниют в гробах или разбросаны по полю? Почему у твоих детей целый отец?"

"В Израиле границы не закрыли, но вернулись те мужчины, которые давно там не живут, воюют. Нет догадок почему?"

Федишин не стала молчать. Она резко ответила на весь хейт в сети. Певица сказала, что ее муж пересек границу законно. По ее словам, в Барселоне они собирали деньги на помощь ВСУ.

"Здесь несколько пользователей пишут глупости. Вы в своем уме? Что так все перекручиваете? Выехали официально, чтобы заработать средства для ВСУ. Заработали и купили из этой поездки 100 дронов и не только. Потому что сейчас даже на один дрон собрать сложно, в том числе и за границей. Поезжайте и попробуйте. Кто вам мешает? И официальное разрешение у Виталия есть, выехал с разрешения Министерства и никто не прячется. Уже не раз выезжал и постоянно возвращается. И на этот раз вернулся и уже в Украине. Успокойтесь", - высказалась артистка.

Напомним, ранее Ирина Федишин побывала на позициях ВСУ вблизи Бахмута.

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