В опасный регион певица отправилась, чтобы поддержать украинских защитников.

Украинская певица Ирина Федишин, которая успевает и выступать, и помогать армии, отправилась в Донецкую область. Этот регион пребывает в состоянии войны еще с 2014 года, но в последние месяцы ситуация тут особо тяжелая, поскольку российские оккупанты "накрывают" снарядами все города, где еще остались люди: Славянск, Краматорск, Константиновку и другие.

Наиболее напряженной ситуация остается в Бахмуте - город захватчики пытались оккупировать с весны 2022 года. Когда поняли, что у них ничего не получится, стали просто стирать его с лица земли. Федишин посетила позиции наших защитников в 30 километрах от Бахмута. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-блоге.

"Поехали к ребятам поддержать, попеть, раздать паски и лично отвезти автомобили. Для меня это были особые встречи и моменты, которыми поделюсь в следующих постах", - написала Ирина Федишин.

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На снимках, опубликованных в блоге певицы, видно, что она остановилась около стеллы на въезде в область, чтобы сделать несколько снимков. В комментариях поклонники поблагодарили звезду за то, что она помогает армии.

Отметим, что исполнительница хита "Долоньки" регулярно проводит сборы для того, чтобы приобрести военным необходимую технику или транспорт. Недавно Ирина Федишин сообщила, что погиб военнослужащий, которому она недавно купила машину.

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