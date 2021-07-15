Звезда сериала "Моя прекрасная няня", по всей видимости, готовит план "Б" на случай своей смерти.

Актриса Анастасия Заворотнюк, решила оставить наследство не мужу и детям. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" переписала свой дом на мать.

Об этом изданию "КП" сообщил друг Заворотнюк - режиссер Анатолий Демидов.

По словам Демидова, сейчас для Заворотнюк самым главным человеком является ее мама. Женщина постоянно находится рядом с онкобольной актрисой в ее загородном доме, в подмосковном Крекшине. Вместе с мамой звезда часто смотрит телевизор и пытается восстановиться после химиотерапии.

Режиссер рассказал, что решение переписать дом на мать Заворотнюк могла принять по нескольким причинам. Во-первых, актриса таким образом могла позаботиться о своей маме на случай непредвиденных обстоятельств. Как известно, врачи не давали Заворотнюк положительные прогнозы, когда у нее диагностировали опухоль мозга.

Читайте также"На коляске, без волос": друг Анастасии Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянииВо-вторых, перепись дома на мать может быть способом защитить недвижимость от ареста. Заворотнюк лишилась всех своих фирм, утверждает Демидов, из-за этого у нее почти не осталось денег на лечение и дальнейшую жизнь.

Помимо этого, перед болезнью актриса брала большой кредит для помощи мужу - фигуристу Петру Чернышеву. Тогда супруг открывал в оккупированном Крыму каток. Этот проект разорился, а сама Заворотнюк, по словам режиссера, оказалась в долговой яме.

Однако есть еще одна причина, по которой Заворотнюк могла решиться переписать дом не на мужа, а на мать. В сети уже давно ходят слухи о том, что Чернышев перестал любить актрису и даже хочет от нее уйти. Помимо этого, супругу Заворотнюк СМИ регулярно "приписывают" измены с Татьяной Навкой.

Вполне возможно, что Анастасия Заворотнюк наслышана обо всех этих слухах, а потому решила оставить своего мужа без наследства.

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Автор: Полина Кузенко