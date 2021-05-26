Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга, снова плохо себя чувствует.

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что Анастасия последнее время чувствовала себя намного лучше, но у нее произошел рецидив. Ее состояние резко ухудшилось во время посещения бассейна.

"Настя сейчас неузнаваема — она очень полная через гормональные препараты и совсем без волос. Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать себя она стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение произошло из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии", - сказала подруга актрисы.

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Автор: Диана Могилевич