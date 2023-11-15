Экс-муж Лорак пошутил над российскими журналистами.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу потроллил "желтую" прессу. Он показал фотографию, сделанную на границе с Украиной и написал, что покидает страну.

Затем он уточнил, что сообщил эту информацию специально для недобросовестных российских журналистов, которые спекулируют на его турецком гражданстве и говорят о том, что он сознательно покинул Украину, сделав выбор в пользу своей родины.

На самом деле Мурат не покинул Украину, а наоборот вернулся в страну, где живет уже много лет. Он показал, как ночью ехал по трассе в Киеве.

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Кроме того, он в очередной раз намекнул на то, что у него есть проблемы в личной жизни.

"Лучшее, что я сделал – это научился не бороться за того, кто был готов меня потерять", - написал Мурат.

Скорее всего, у него действительно есть проблемы в отношениях со второй женой Лилией, однако комментировать их он не хочет.

Напомним, ранее жена Мурата Налчаджиоглу вышла в люди без обручального кольца.

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