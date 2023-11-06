В своем блоге Лилия выложила фотографию, где видно, что женщина уже не имеет на руке обручального кольца.

Жена экс-супруга Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия на фоне сплетен о разводе с мужем "засветилась" без обручального кольца на безымянном пальце.

В своем Instagram женщина показала видео, на котором запечатлена с дочкой от предыдущих отношений. Лежа на диване, красавицы создали форму сердечка с помощью рук. На кадре хорошо видно, что на безымянном пальце правой руки жены Мурата Налчаджиоглу нет символа брачной верности.

Отметим, что Лилия вышла замуж за бывшего мужа Ани Лорак летом этого года, а после свадьбы взяла фамилию мужа Налчаджиоглу.

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В последнее время не утихает волна сплетен о разводе пары. Супруги удалили совместные фото и отписались друг от друга в соцсетях. Сейчас бизнесмен Налчаджиоглу находится в Турции. Официальных заявлений пара пока не делала.

Напомним, что недавно турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу удивил поклонников поведением в социальных сетях. Он удалил совместные фото со своей женой Лилией, оставив только свадебные. Впоследствии он обратился к поклонникам с просьбой не лезть в его личную жизнь.

Добавим, что на на фоне слухов ро развод Мурата с Лилией вынырнула Ани Лорак, которая "появилась" в Instagram своего экс-супруга.

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