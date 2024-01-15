Денис Путинцев считает, что Примадонна пытается усидеть на трех стульях.

Российкая звезда Алла Пугачева в начале большой войны выехала из страны-агрессора, однако публично так и не озвучила свою позицию относительно агрессии РФ.

Медиаэксперт Денис Путинцев считает, что таким образом Примадонна пытается усидеть на трех стульях.

"Она просто мудрая женщина. Я прекрасно понимаю её желание, опять же усидеть не только на двух, а и на трёх стульях. Ёё очень много связывает с Россией, в том числе и финансово. И контакты с людьми, которые не последние в РФ, у неё достаточно обширные. Я понимаю её как человека. Вот и поэтому не берусь её не осуждать, не хвалить. Слава Богу, что она как минимум выехала. И, как максимум, не поддерживает эту войну. Она не высказывается по этому поводу положительно и не комментирует. За это ей большое спасибо", - сказал Путинцев в интервью УНИАН.

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При этом он считает, что акцентировать внимание на "хороших русских" тоже не стоит. По его словам, их нужно вычеркнуть из нашего информационного пространства.

"Честно говоря, я перестал так глобально за ними следить. Но могу сказать, что Галкин молодец. Я всячески поддерживаю, но думаю, что педалировать историю "хороших русских", особенно в нынешнее время, неправильно. Они каким-то образом хотят очиститься от дерьма, к которому они, в том числе, и привели. Ну вот, пусть очищаются, а мы уже посмотрим на результат, потому что результата пока особого нет, а очищаются они все по Израилям, по Европам, по Америкам. Они вообще никак не влияют на те процессы, которые происходят в их стране, а хотелось бы, чтобы влияли, поскольку они опять же публичные люди", - добавил Путинцев.

Напомним, ранее известный продюсер рассказал шокирующую историю о Киркорове.

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