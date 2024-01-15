Денис Путинцев рассказал, как артисту зашивали анус.

Медиаэксперт Денис Путинцев вспомнил историю, связанную с путинистом Филиппом Киркоровым. В интервью УНИАН он рассказал, как артист однажды попал в не очень приятную ситуацию.

"Однажды, будучи на гастролях, по-моему, в Киеве, то ли он сам, то ли кто-то ему засунул в анус бутылку шампанского. Пришлось вызывать хирурга, чтобы ему зашили анус. Правда это или нет - не знаю, но об этом говорят в шоу-бизнесе. Эта история передается из уст в уста", - поделился Путинцев.

Стоит отметить, что Филиппа Киркорова неоднократно подозревали в нетрадиционной ориентации. Поговаривают, что он закрутил роман с Максимом Сытником, своим стилистом.

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"Филипп Киркоров всем своим поведением уже давно, мягко говоря, намекнул на свою ориентацию. Он по-прежнему одевает пилотки на 9 мая, марширует, изображает из себя защитника отечества, тестостеронового мужчину, который мужественно разрывает на себе тельняшку. Это выглядит смешно, да", - говорит Путинцев.

Кроме того, продюсер намекнул и на то, что Николай Басков - тоже представитель ЛГБТ.

"Когда Коля Басков, Филипп Киркоров и другие корчат из себя русских мужиков, которые за свою страну, за отчизну - это смешно, как минимум, как максимум - нелепо", - добавил продюсер.

Напомним, ранее Филиппу Киркорову сделали операцию. Он до сих пор пытается молодиться.

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