Она впервые за время полномасштабной войны выехала за пределы страны.

Известная украинская блогерша и травести-дива Монро, которая недавно выехала за границу, рассказала о встрече с россиянами.

Не секрет, что сейчас она поехала в Грецию, ведь именно в этой стране состоится премьера фильма "Queens of Joy", в котором блогерша сыграла одну из ролей. Сначала Монро отметила, как чувствует себя за границей без тревог и звуков взрывов за окном.

"Странно ли мне слышать и видеть самолет в небе, который гудит, как будущий прилет - на пятый раз нет. Потому что здесь так. Странно ли не слышать тревоги и взрывы ночью - тоже нет. Потому что в Киеве, несмотря на все, я тоже чувствую себя в безопасности. И главное, я понимаю, что я не испытываю негативных эмоции, потому что в кармане моего чемодана билет домой. И, когда я закончу все свои дела, я куплю сувениры и поеду туда, где мое сердце и душа сейчас. В Украину", - подчеркнула она в своем Instagram.

Блогерша также рассказала о встрече за рубежом с представителями страны-агрессора. Она отметила, что первые дни своей командировки не было слышно русской речи, но все же ей пришлось увидеть россиян в порту.

"Я бегала возле набережной, потом прибежала в порт и пришел лайнер огромный. Оттуда вышли люди. Я впервые услышала русскую речь с москальским акцентом. И стало неприятно", - поделилась эмоциями Монро.

Напомним, ранее жена Григория Решетника рассказала о встрече с россиянами на отдыхе.

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