Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagram новый снимок своего роскошного образа из недавней фотосессии.
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Она поделилась кадром с фотосессии для журнала Sorbet. На фото Беллуччи предстала только в черных прозрачных перчатках и роскошном корсете, который подчеркнул утонченную фигуру актрисы, а в руках она держит пышную юбку розового цвета. На шее у Белуччи изысканное колье от cartier. Волосы актрисы уложены в объемную прическу с легкими локонами, она закрыла глаза, показав насыщенный нюдовый макияж.
В подписи под фото знаменитая актриса пожелала всем приятных выходных.
Автором снимка, сделанного в латнском кабаре Paradis, стала немецкий фешн-фотограф Эллен фон Унверт. Она получила популярность, когда сняла Клаудиу Шиффер для рекламы джинсов Guess?. Большинство работ Эллен посвящено эротической женственности.
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