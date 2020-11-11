Звездная итальянская актриса поделилась новым снимком со стильной фотосессии для модного журнала.

Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram еще один снимок с нового фотосета.

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На фото Беллуччи запечатлена в компании молодого манекенщика Эмануэле Де Лоренцо, который стоит позади актрисы и держит ее за голову.

Беллуччи позирует в красном платье с цветочным узором и с декольте от DdolceGabbana. Ее волосы красиво уложены в прическу.

Сам снимок сделан в Романелле - художественной галерее Флоренции.

Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка.

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Автор: Ирина Погорелая