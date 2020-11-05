Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Инстаграм снимок из нового фотосета.
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На фото Беллуччи запечатлена в компании молодого манекенщика Эмануэле Де Лоренцо. Она держит его за руку, а он будто пытается ее поцеловать.
Беллуччи позирует в черном обтягивающем платье с глубоким декольте. Ее волосы красиво уложены в прическу.
Фотографом выступил Себастьян Фаена, получивший известность, благодаря работе с такими модными изданиями, как Harper’s Bazaar, V Magazine и Vogue.
Сам снимок сделан в Романелли - художественной галерее Флоренции.
Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка. Один из ее фанатов написал: "Счастливчик, кем бы он ни был. Всего один поцелуй Моники сдвинул бы для меня горы. Это в моем списке желаний, но никогда не произойдет".
Кроме того, на своей странице в Инстаграм итальянский модный журнал выложил еще один снимок с этой фотосесии.
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