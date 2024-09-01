Сын актрисы перешел в шестой класс.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина отвела сына в школу. По случаю 1 сентября в учебном заведении состоялась праздничная линейка, и знаменитость показала, какой она была.

Сегодня, 1 сентября, отмечают День знаний. Первые звонки прозвучали во многих украинских школах, в частности, и в школе сына артистки. Звездная мамочка вместе с 12-летним Платоном пришли на праздник и поделились совместными кадрами в Instagram. В этом году мальчик стал учеником шестого класса. Он учится в частной международной школе в столице.

На праздник Платон пришел в белой футболке и серых джинсах, а его мама - в черных классических брюках и кожаном топе. Школьная линейка была необычной, она прошла с размахом.

Видео дня

В частности, для родителей сделали отдельную зону, где они могли выпить коктейли и пообщаться между собой, а для детей подготовили развлечения. Что касается выпускников элитного учебного заведения, то они появились на линейку на дорогих авто. Ксения не скрывала своего восторга и высоко оценила организацию праздника.

В подписи к кадрам с Платоном Мишина вспомнила свое детство и учебу в школе. Она сравнила, как все изменилось за последнее время.

"Первое сентября всегда возвращает меня в детство, когда все было проще и, кажется, понятнее. Помните, как мы грызли мел на переменах, ходили в черно-белой форме и считали своим героем классного руководителя, у которого было 40 учеников? Сегодня все постепенно меняется: теперь на переменах новое поколение занимается робототехникой, выбирает одежду по настроению и у них есть индивидуальный подход от тьютора и психолога. И это далеко не все плюшки. Ностальгия конечно теплая, но мир изменился к лучшему", - написала актриса.

Напомним, ранее известный ведущий рассказал о романе с Ксенией Мишиной. Слава Демин ответил, находился ли в отношениях с актрисой.

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