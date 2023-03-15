Ольгу Ломоносову многие знают как Киру Воропаеву из сериала с Пушкаревой.

44-летняя актриса Ольга Ломоносова давно снимается в сериалах и кино. Несмотря на огромный послужной список, зрителю она больше всего запомнилась по сериалу "Не родись красивой", где ей досталась роль жены главного героя - Киры Воропаевой.

Учитывая то, что Ломоносова живет и работает в РФ, мало кто интересуется ее биографией, но стоит отметить, что Ольга - украинка. Она родилась и выросла в украинском городе Донецк. Рассказываем, где сейчас актриса, чем она занимается и что говорит о войне на родине.

Ольга Ломоносова сейчас

Актриса, сыгравшая в сериале "Не родись красивой", продолжает свою актерскую деятельность. Больше всего она снимается в Москве.

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Часто ей достаются драматические роли, однако не так давно она решила выйти из своего амплуа и снялась в хорроре.

В своем Instagram-блоге Ольга нередко делится фотографиями, сделанными за кулисами или на съемках.

Помимо съемочной площадке в ее жизни есть еще театр - Ломоносова сейчас занята в проектах Театра на Малой Бронной, а также сотрудничает с Театром сатиры как приглашенная актриса.

Что Ольга Ломоносова говорит о войне

Актриса, которая родилась в украинском городе, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения сделала на своей странице в Instagram пост со словами: "Время сейчас, мягко сказать, непростое… Особенно важно оставаться на связи, заботиться о других, делиться теплом и любовью, поддерживать друг друга, помогать, обнимать, выручать".

Вторая часть ее публикации была связана с рекламой. Ни единого упоминания о том, что РФ бомбит мирные украинские города в профиле Ломоносовой не было.

Позднее она опубликовала несколько своих фотографий, очевидно, сделанных на фотосессии в студии. Каждая из них собрала тысячи лайков и сотни комментариев. Поклонники из Украины часто спрашивают о том, почему она молчит о войне и за что продала свою родину. Подобные вопросы звезда игнорирует, но не удаляет.

Реакция соцсетей

"Как же "приятно" ваше молчание. Вы же из Донецка… Украина "домбила" его все 8 лет, а теперь он вернулся в родную гавань? Живите так и дальше, если живется"

"Путин убивает украинских детей. Об этом ничего не хотите сказать?"

"Есть дети, которые с 24.02.22 в Украине продолжают лишаться всего: детства, дома, родителей, жизни… Дети!!! И так мир жесток, порождая болезни и катастрофы, забирающие жизни, но прийти в другую, счастливую страну и УБИВАТЬ?! Нет ничего страшней войны… И прощения этому, как Вы понимаете, не существует…"

"Про войну в Украине молчите? А ведь здесь у вас кумиры. Позор. Обидно, что в детстве вас любила"

"Так странно видеть ваши улыбки, когда в моей стране сегодня снова попали в жилой дом. Снова смерть и горе! А вы молчите и веселитесь, будто ничего не происходит в вашей бывшей стране, БРАВО. Будьте счастливы, бывшая любимая актриса"

Напомним, коллегой Ломоносовой по сериалу "Не родись красивой" была Мария Машкова. Машкова там сыграла секретаршу. Сейчас она открыто выступила против войны в Украине, из-за чего боиться возвращаться в Россию, поскольку там ее ждет 15 лет тюрьмы.

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