Фанаты, судя по комментариям, в восторге от снимка Екатерины.

Самая известная украинская балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар показала соблазнительный снимок с отдыха на Мальдивах.Читайте такжеУтонченная Тина Кароль показала, как занимается в спортзале (фото)

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала под душем в зеленом бикини.

В кадре Кухар похвасталась изящной фигурой. Пикантности фото придает и то, что Катерина на камеру позирует мокрой.

"Наполниться энергией", - подписала фотографию балерина.

Кто такая Екатерина Кухар

Екатерина Кухар (род. 18 января 1982 года) — украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Украины с 2012 года.

Народная артистка Украины с 2018-го. С 7 июля 2020 года - директор Киевского государственного хореографического училища.

Кухар - одна из судей шоу "Танцы со звездами". 14 сентября 2019 года Екатерина расписалась со своим партнером.

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Автор: Ольга Робейко