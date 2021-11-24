Однажды у ребенка даже забрали смартфон, ему пришлось ходить со стареньким кнопочным телефоном.

13-летний Андрей Потапенко, сын Ирины Горовой и солиста группы MOZGI Потапа, честно рассказал о том, как его наказывают звездные родители. Мальчик может честно поговорить с мамой обо всех вопросах, но иногда он все же "получает" за свои проступки.

Об этом бывшая жена Потапа и их общий сын рассказали в интервью Маше Ефросининой.

По словам 13-летнего мальчика, его мама может либо накричать, либо отругать его за проступки. Иногда Горовая забирает у сына ценные вещи. Он рассказал, что однажды мама отняла у него смартфон и ему пришлось целый месяц ходить со стареньким кнопочным телефоном фирмы Nokia.

"Я могу получить звездюлей и от мамы, и от папы", - отметил сын Потапа и Горовой.

Мальчик также рассказал, что несмотря на наказания, он может похвастаться доверительными отношениями с мамой. Сын Потапа может обо всем поговорить с Горовой.

Читайте также"Писали, что убьют": сын рэпера Потапа рассказал о хейтерах и жестких угрозах"Я, на самом деле, очень многим с ней делюсь... Мама не такая, как вы себе представляете... Моя мама, она более современная, чем остальные, вот как я смотрю... По рассказам моих друзей, во многих семьях нет свободы слова. Нельзя сказать о каких-то своих половых, например, проблемах... Либо стесняются, либо стыдно. Но с мамой моей можно поделиться чем угодно. Потому что она поймет и всегда поддержит, в любой ситуации", - рассказал сын Горовой в беседе с Ефросининой.

13-летний мальчик отметил, что не стесняется говорить с мамой на разные темы. Даже когда у него были проблемы в школе и он получил сразу три "двойки". Школьник сразу пришел к маме и честно рассказал ей обо всем и попросил помощи.

Ирина Горовая и Потап - что известно

Ирина Горовая и Алексей Потапенко были в браке 13 лет - с 1999 по 2014 год. Их общему сыну Андрею уже исполнилось 13 лет, он родился в 2008 году.

О разводе Горовой и Потапа стало известно в 2016 году, однако на самом деле они разошлись еще за два года до этого. Певец и его бывшая жена сохранили дружеские отношения. Горовая даже приходила на свадьбу Потапа с Настей Каменских, которая состоялась в 2019 году. Туда она отправилась с новым избранником.

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Автор: Полина Кузенко