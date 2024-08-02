Известная украинская певица Наталья Могилевская сегодня, 2 августа, отмечает свой день рождения. Исполнительнице исполнилось 49 лет. По случаю праздника ее приемные дочери подготовили сюрприз для звездной мамочки и она показала, какой именно.
В своем Instagram артистка радостно делится семейными моментами, как и на этот раз. Она опубликовала несколько кадров, как ее дочери готовились к празднику родного человека. В частности, 12-летняя Мишель и 4-летняя София решили устроить настоящий сюрприз для Натальи.
Накануне девочки попросили маму раньше пойти спать и не выходить из комнаты, чтобы они могли подготовиться к празднику. Знаменитость послушала дочерей и поделилась фотографией, как она подслушивает, что делают девочки.
"Закрыли меня в комнате, сказали до утра не выходить. Так интересно, что они там делают... Я так рано не ложилась спать даже в детстве", - написала Могилевская.
Однако звезда все же не удержалась и подсмотрела за сестренками. Она опубликовала кадр, как Мишель и София украшают террасу дома серебристыми шариками и цветами.
В комментариях под праздничным постом исполнительницы ее уже успели поздравить поклонники и другие звезды. Они оставили немало приятных слов для Могилевской:
- "Моя дорогая и родная! Неуемного вдохновения тебе на много-много лет!" - Виталий Козловский
- "Обожаю! С Днем Рождения, будьте счастливы всегда!" - KOLA
- "Натали, с Днем рождения", - TAYANNA
- "Поздравляем самую красивую артистку Украины, неутомимую, добрую, сильную женщину и маму"
Напомним, ранее счастливая Могилевская вернулась из семейного отпуска и впервые показала своего мужа.