Украинская певица и модель Даша Астафьева после полномасштабного вторжения РФ отличилась не только тем, что практически круглосуточно чистила картошку и готовила обеды военнослужащим. Сейчас она успевает еще и держать оборону на информационном фронте.
Также Астафьева нередко принимает участие в различных сборах и благотворительных мероприятиях, чтобы привлечь как можно больше средств для поддержки армии и вынужденных переселенцев.
Сейчас звезда журнала Playboy решила продать на благотворительном аукционе свой свитшот. Средства будут направлены на поддержку защитниц.
"Цель аукциона – собрать средства для пошива женской военной формы для наших защитниц на передовой", - написала Даша в своем блоге.
Уточняется, что благотворительный аукцион продлится до 21 июля. Стартовая цена свитшота Астафьевой - 3 000 гривень, минимальная разница между ставками - 300 гривень.
Выкупить свитшот до завершения аукциона можно за 30 тысяч гривень.
Напомним, Астафьева жестко "прошлась" по тем, кто показывает в соцсетях отдых и "красивую жизнь".
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