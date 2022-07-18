Средства будут направлены на поддержку женщин на передовой.

Украинская певица и модель Даша Астафьева после полномасштабного вторжения РФ отличилась не только тем, что практически круглосуточно чистила картошку и готовила обеды военнослужащим. Сейчас она успевает еще и держать оборону на информационном фронте.

Также Астафьева нередко принимает участие в различных сборах и благотворительных мероприятиях, чтобы привлечь как можно больше средств для поддержки армии и вынужденных переселенцев.

Сейчас звезда журнала Playboy решила продать на благотворительном аукционе свой свитшот. Средства будут направлены на поддержку защитниц.

"Цель аукциона – собрать средства для пошива женской военной формы для наших защитниц на передовой", - написала Даша в своем блоге.

Уточняется, что благотворительный аукцион продлится до 21 июля. Стартовая цена свитшота Астафьевой - 3 000 гривень, минимальная разница между ставками - 300 гривень.

Выкупить свитшот до завершения аукциона можно за 30 тысяч гривень.

Напомним, Астафьева жестко "прошлась" по тем, кто показывает в соцсетях отдых и "красивую жизнь".

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