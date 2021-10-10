"Холостячка" станцевала перед участниками шоу в пикантном наряде.

Украинская певица и главная героиня реалити "Холостячка" исполнила перед участниками проекта откровенный танец.

Злата вышла на сцену в пикантном наряде, который едва прикрывал ее тело. Также она надела каблуки и парик с кудрявыми волосами. В таком образе девушка продемонстрировала пластику своего тела. Отметим, уже много лет Огневич занимается балетом и обладает стройной фигурой.

При этом поклонники не оценили такой ее эксперимент. Они считают, что девушка не должна так откровенно танцевать для большого количества мужчин.

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Напомним, в четвертом выпуске шоу "Холостячка" проект покинули сразу двое мужчин.

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Автор: Диана Могилевич