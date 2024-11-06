Уставшие глаза и морщины: как война изменила жизнь звезд (фото)

Большинство украинских звезд за время полномасштабного вторжения изменились до неузнаваемости.

Полномасштабное вторжение России в Украину стало точкой невозврата, которая навсегда изменила жизнь каждого. Особенно поражают трансформации, которые произошли с украинскими звездами. Война заставила их сбросить маски глянца и раскрыть истинную сущность, пересмотреть ценности и найти новое предназначение.

Виктор Розовый

Известный юморист, звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, променял сцену на поле боя, вступив в ряды ВСУ. К сожалению, во время выполнения боевого задания он получил тяжелое ранение головы. Сейчас Виктор проходит реабилитацию, его путь к восстановлению долгий и сложный, но он не теряет чувство юмора и продолжает бороться. Недавно Виктор поделился в Instagram видео, где он ездит на инвалидной коляске, шутя над собственными травмами. "Настоящий генератор юмора, всегда на полную мощность!", - подписал он видео. Его смелость и оптимизм вдохновляют тысячи украинцев.

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Андрей Хлывнюк (Бумбокс)

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с первых дней войны стал символом мужества и несокрушимости. Осколочное ранение лица, полученное во время боевых действий, лишь подчеркнуло его силу духа. Хлывнюк продолжает служить в рядах теробороны, участвует в боевых заданиях, а также активно использует свой голос для поддержки украинцев. Он дает интервью зарубежным СМИ, рассказывая о войне в Украине, а также организовывает благотворительные концерты в разных уголках мира, собирая средства на нужды армии. Недавно Хлывнюк выступил на концерте в поддержку Украины в Лондоне, где его поддержали мировые звезды.

Гарик Бирча

Актер Гарик Бирча, известный по своим комедийным ролям, сегодня открывает новые грани своего таланта. С началом полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ, где проходит службу и защищает свою страну. Но даже в таких тяжелых условиях Бирча не останавливает творческий процесс. Он пишет стихи о войне, которые наполнены болью, но и надеждой, а также выступает с ними перед военными и переселенцами, поддерживая их боевой дух. Недавно он вместе с Владом Булахом выпустил песню "Берлинго".

Ярмак

Александр Ярмак, известный рэпер, с началом полномасштабного вторжения стал военнослужащим ВСУ.

Ярмак принимал активное участие в боевых действиях в Донецкой области, где познакомился с легендарным комбригом Вадимом Сухаревским ("Барсуком"). Именно общение с ним вдохновило Ярмака приобщиться к созданию Сил беспилотных систем.

Даже на войне Ярмак не оставляет творчество. Он продолжает писать песни, которые становятся настоящим вдохновением для украинцев.

Напомним, актер-воин Попенко получил тяжелое ранение на фронте. У него двойной перелом.

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