Певица призналась, что сейчас жалеет о сотрудничестве с российским рынком.

Украинская певица Надя Дорофеева с 24 февраля 2022 года перешла на украинский язык и выразила поддержку своей родной стране. Однако, как признается знаменитость, долгое время она считала себя аполитичной.

"До 24 февраля я была инфантильной и безответственной. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной - это классно и, так сказать, очень творчески", - написала Додо на своей странице в Instagram.

Она добавила, что за этот год осознала три вещи: 1 - Россия - это страна-преступник, 2 - искусство не бывает аполитичным, 3 - ей жаль, что она когда-то сотрудничала с российский рынком.

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Кроме того, Дорофеева призналась, что сейчас ей неприятно, когда она слышит свою музыку в российских сериалах и фильмах:

"Увидела кусочек влога о российских сериалах и фильмах, которые мы раньше смотрели. В одном из них четыре года назад играла песня "Время и Стекло". Меня очень триггернуло и вообще триггерит эта тема. Никакого скандала сейчас не произошло, и о том, что моя песня там играет, я не знала. Потому что я, как артист, не контролирую и чаще всего не в курсе таких вещей, но это не важно, это меня не оправдывает и это ничего не меняет".

Напомним, певица Надя Дорофеева отправляется в небольшой благотворительный тур по городам Украины. Она планирует посетить Львов и Черновцы, а также выступить в Киеве.

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