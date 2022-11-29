Звезда планирует дать концерты в трех городах - Киеве, Львове и Черновцах.

Певица Надя Дорофеева отправляется в небольшой благотворительный тур по городам Украины. Она планирует посетить Львов и Черновцы, а также выступить в Киеве.

Средства, которые получится собрать в рамках тура "Сенси", будут направлены на восстановление жилья - добровольческим строительным батальонам "Добробат". Вот что по этому поводу сказала сама звезда в интервью "24 каналу":

"Мы уже все знаем, как это остаться без света, воды, интернета. Но остаться без дома в преддверии зимы – это просто ужас! Поэтому я и начала сотрудничество с добровольческим движением "Добробат" – волонтерами, восстанавливающими разрушенное жилье. Начали мы с общего творческого проекта – клипа "Крапають", где делали сбор, и продолжаем, собирая средства на моих концертах, чтобы помочь большему числу украинцев восстановить, вернуть свой дом!".

Артистка говорит, что на концертах будет исполнять песни из нового альбома "Сенси", который был представлен этой осенью. Однако Надя обещает и сюрпризы для своих слушателей.

"В качестве благодарности среди всех участников я разыграю картину из клипа "Крапають", которую мы создали вместе с украинским художником Евгением Лесняком", - резюмировала Дорофеева.

Альбом Дорофеевой "Сенси"

После 24 февраля артистка перешла на украинский язык в быту, а также попыталась перевести на государственный свое творчество. Так, она украинизировала песню "Разноцветная" - теперь есть ее вторая версия под названием "Різнокольорова". В сентябре Надя презентовала первый украиноязычный альбом "Сенси".

Напомним, Дорофеева ответила, начала ли она говорить на украинском языке в быту.

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