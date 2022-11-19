Михаил и Даша Кацурины сообщили о разрыве на следующий день после того, как это сделали Надя Дорофеева и Вова Дантес. Теперь Вова с Дашей, а Надя - с Мишей.

Ресторатор Миша Кацурин, который с недавних пор находится в центре бурных обсуждений из-за романа с Надей Дорофеевой, отреагировал на хейт в сети. Больше всего негативных комментариев в его адрес связаны с тем, что он бросил свою первую жену Дашу ради Нади. Публика считает, что он "должен был сохранить брак ради сына и дочери". В Instagram Михаил ответил, что с таким утверждением не согласен:

"В отношениях бывают сложные периоды и нужно добросовестно работать, чтобы фиксить отрицательное и развивать положительное. Психологи частные, семейные, специальная литература, семейные правила и ожидания, 5 языков любви, игрушки, випассаны. Надо попробовать все. Я, например, попробовал. Но следует быть честным с собой и уметь остановиться, когда не работает. Оставаться в отношениях ради детей – не ок".

Чтобы проиллюстрировать свое мнение, он опубликовал снимок с сыном и дочерью.

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Что известно о романе Дорофеевой и Кацурина

Ранее Даша и Миша Кацурины были близкими друзьями Дорофеевой и Дантеса. Они вместе проводили досуг и летали в отпуск. Экстрасенс Макс Гордеев сказал, что у них мог быть секс вчетвером, что повлияло на решение "обменяться" партнерами.

После того, как пары заявили о разводе, Надю увидели в объятиях Михаила, но пара не комментировала свой союз. Об отношениях они решились сообщить только летом.

Напомним, Дорофеева ответила, начала ли она говорить на украинском языке в быту.

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