Поклонники позитивно отреагировали на новый образ модели.

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко запомнилась украинцам в виде роскошной блондинки, однако сейчас она решилась на кардинальные перемены. Возможно, они связаны с ее новым статусом невесты.

Девушка показалась в инста-сториз с рыжими волосами и челкой. Поклонники могли предположить, что модель перекрасилась и сделала новую стрижку, но на самом деле она примерила парик.

Хотя, как сказала Апанасенко, ей понравился новый образ, поэтому она задумалась над тем, чтобы таки изменить прическу.

Видео дня

"Вечная мука. А не покрасить ли волосы в рыжий?" – написала Апанасенко.

Как отреагировали поклонники

"Очень эффектно! Вы - красотка"

"Тебе все к лицу"

"Ты прекрасна в любом виде"

"Ух, класс"

"Стала еще очаровательнее"

Кто такая Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко - украинская модель, обладательница короны "Мисс Украина Вселенная".

Она начала свою конкурсную карьеру в 2014 году, участвовала в конкурсе "Мисс Чернигов-2014" и выиграла конкурс. Также она известна как финалистка "Мисс Украина 2015" и обладательница титула "Принцесса Украина 2016".

Напомним, Виктория Апанасенко выходит замуж.

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