"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко запомнилась украинцам в виде роскошной блондинки, однако сейчас она решилась на кардинальные перемены. Возможно, они связаны с ее новым статусом невесты.
Девушка показалась в инста-сториз с рыжими волосами и челкой. Поклонники могли предположить, что модель перекрасилась и сделала новую стрижку, но на самом деле она примерила парик.
Хотя, как сказала Апанасенко, ей понравился новый образ, поэтому она задумалась над тем, чтобы таки изменить прическу.
"Вечная мука. А не покрасить ли волосы в рыжий?" – написала Апанасенко.
Как отреагировали поклонники
- "Очень эффектно! Вы - красотка"
- "Тебе все к лицу"
- "Ты прекрасна в любом виде"
- "Ух, класс"
- "Стала еще очаровательнее"
Кто такая Виктория Апанасенко
Виктория Апанасенко - украинская модель, обладательница короны "Мисс Украина Вселенная".
Она начала свою конкурсную карьеру в 2014 году, участвовала в конкурсе "Мисс Чернигов-2014" и выиграла конкурс. Также она известна как финалистка "Мисс Украина 2015" и обладательница титула "Принцесса Украина 2016".
Напомним, Виктория Апанасенко выходит замуж.